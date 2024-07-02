«Нью-Джерси» подписал контракт с нападающим Томашем Татаром. Как сообщает пресс-служба клуба, однолетнее соглашение подписано с кэпхитом $ 1,8 млн.

33-летний Татар в прошлом сезоне выступал за «Колорадо» и «Сиэтл». Он присоединился к «Колорадо» после того, как провёл два сезона в «Нью-Джерси» (2021–2023). Во время своего первого пребывания в составе «дьяволов» он забил 35 голов и сделал 43 передачи, набрав 78 очков в 158 играх. Он добавил один гол в 12 играх плей-офф НХЛ 2023 года.

В 853 матчах регулярного сезона НХЛ за 10 сезонов за «Детройт», «Вегас», «Монреаль», «Нью-Джерси», «Колорадо» и «Сиэтл» Татар забил 220 голов и сделал 259 передач, набрал 479 очков и 296 минут штрафа. На счету Татара девять сезонов, в которых он забивал 15 и более голов, и семь сезонов, в которых он пробивал отметку в 20 голов.