Мануальный терапевт — о фото Овечкина с пляжа: ему не нужны оценки и советы дилетантов

Один из ведущих специалистов в России по мануальной терапии и физической реабилитации Алексей Жаров оценил фотографию с пляжа капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и заявил об уникальном здоровье российского форварда.

«Мне посчастливилось работать с Овечкиным и в «Динамо», и в сборной России. Его функциональное состояние всегда ровное, и он умеет лучше всех не только играть в хоккей, но и от него отдыхать. На мой взгляд, в этом один из секретов долголетия Александра. Овечкин — особенный игрок. Он доказал это своей уникальной карьерой.

Чтобы бить рекорды, в первую очередь Овечкин должен звенеть психологически. Если в плане психологии всё в порядке, то какие-то функциональные моменты Александр всегда доберёт, в том числе за счёт природы. Одному из лучших игроков в истории хоккея, который провёл два десятка предсезонок и около двух тысяч матчей, вряд ли требуются оценки и советы людей со стороны, многие из которых — дилетанты», — цитирует Жарова Russia-Hockey.ru.

Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.