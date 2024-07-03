Нападающий Ник Петан договорился об однолетнем контракте с «Ак Барсом»

Как стало известно «Чемпионату», 29-летний канадский центральный нападающий Ник Петан достиг соглашения об однолетнем контракте с руководством казанского «Ак Барса».

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Ранее форвард выступал в АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты Уайлд» «Айова Уайлд» и «Хартфорд Вулф Пэк». В сезоне-2023/2024 на счету Ника Петана шесть матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту», в которых он отметился двумя результативными передачами, а также 44 игры в составе «Айовы» (12 заброшенных шайб и 28 результативных передач) и 15 матчей за «Хартфортд» (три шайбы и пять передач).

Также в своей карьере Петан выступал за клубы НХЛ «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».