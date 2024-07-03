Стала известна зарплата канадца Ника Петана в «Ак Барсе»

По информации «Чемпионата», канадский нападающий Ник Петан будет получать в казанском «Ак Барсе» заработную плату в размере 65 млн рублей в год. Ранее стало известно, что руководство казанцев договорилось с форвардом о контракте сроком на один год, о чём вскоре будет объявлено официально.

В прошедшем сезоне форвард выступал за клуб НХЛ «Миннесота Уайлд», его фарм-клуб в АХЛ «Айова Уайлд» и фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк». В сезоне-2023/2024 на счету Ника Петана шесть матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту», в которых он отметился двумя результативными передачами, а также 44 игры в составе «Айовы» (12 заброшенных шайб и 28 результативных передач) и 15 матчей за «Хартфорд» (три шайбы и пять передач).

Ранее в своей карьере Петан выступал за клубы НХЛ «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».