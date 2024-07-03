Защитник Нейт Шмидт продолжит карьеру во «Флориде»

Американский защитник Нейт Шмидт, последние три сезона защищавший цвета «Виннипег Джетс», подпишет контракт с «Флоридой Пантерз», сообщает журналист и инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в социальных сетях.

По информации источника, соглашение рассчитано на один год и $ 800 тыс. У 32-летнего хоккеиста были наименьшие финансовые запросы, чем у любого другого игрока в шорт-листе «Пантерз». По словам Серавалли, причина в том, что Шмидт горит желанием переехать во Флориду и хочет играть под руководством Пола Мориса, с которым работал ранее в «Виннипеге».

В минувшем сезоне американец сыграл в общей сложности 66 матчей за «Джетс», в которых набрал 15 (3+12) очков.

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