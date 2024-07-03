ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Нейт Шмидт продолжит карьеру во «Флориде»

Защитник Нейт Шмидт продолжит карьеру во «Флориде»
Комментарии

Американский защитник Нейт Шмидт, последние три сезона защищавший цвета «Виннипег Джетс», подпишет контракт с «Флоридой Пантерз», сообщает журналист и инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в социальных сетях.

По информации источника, соглашение рассчитано на один год и $ 800 тыс. У 32-летнего хоккеиста были наименьшие финансовые запросы, чем у любого другого игрока в шорт-листе «Пантерз». По словам Серавалли, причина в том, что Шмидт горит желанием переехать во Флориду и хочет играть под руководством Пола Мориса, с которым работал ранее в «Виннипеге».

В минувшем сезоне американец сыграл в общей сложности 66 матчей за «Джетс», в которых набрал 15 (3+12) очков.

Материалы по теме
Стал известен сменщик Сергея Бобровского во «Флориде» на следующий сезон НХЛ

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android