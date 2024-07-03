«Величайший снайпер всех времён». Новичок «Вашингтона» — об Овечкине

Защитник Джейкоб Чикран, перешедший накануне из «Оттавы Сенаторз» в «Вашингтон Кэпиталз», высказался о своей способности набирать очки.

«Очевидно, это большая часть моей игры. Когда я рос, то играл форварда, так что у меня всегда были атакующие инстинкты, и это то, чем я наслаждаюсь. Я буду рад привнести это в «Вашингтон» и играть с парнями, среди которых, как я уже говорил, есть, возможно, величайший снайпер всех времён и игроки, которые забили в прошлом много голов, и я думаю, что им немного не хватило в минувшем сезоне. Но это то, что, я думаю, не должно быть проблемой для этой команды. Очень надеюсь, что смогу привнести что-то в неё и жду с нетерпением увидеть, что из этого получится, надеюсь внести свой личный вклад и помочь команде в этом аспекте», — приводит слова Чикрана The Hockey News.

26-летний Чикран выступал за «Оттаву» с сезона-2022/2023 после того, как был обменян из «Аризоны Койотс». В прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром среди защитников клуба. В 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 очко, отдав 27 результативных передач и забросив 14 шайб при показателе полезности «-30».

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