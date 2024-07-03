Защитник-ветеран Джек Джонсон вернулся в «Коламбус», подписав однолетний контракт

Обладатель Кубка Стэнли 2022 года в составе «Колорадо Эвеланш», 37-летний защитник Джек Джонсон, подписал однолетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс», сообщает The Athletic.

По информации источника, Джонсон заработает по соглашению с клубом из Огайо $ 775 тыс.

Ранее американец уже защищал цвета «жакетов» с 2011 по 2018 год. Минувший сезон опытный игрок обороны провёл в «Колорадо», где в 91 матче набрал 16 (3+13) очков. Также в НХЛ он защищал цвета «Лос-Анджелес Кингз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс».

Напомним, в завершившемся сезоне НХЛ «Блю Джекетс» заняли последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона и не попали в плей-офф.

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