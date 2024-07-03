«Тампа» заключила однолетнее соглашение с нападающим Кэмом Аткинсоном

«Тампа-Бэй Лайтнинг» заключила однолетний контракт с 35-летним нападающим Кэмом Аткинсоном, сообщает пресс-служба «молний» в социальных сетях.

Сумма соглашения игрока с командой из Флориды составила $ 900 тыс.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз», за которую форвард выступал последние сезоны, выкупила оставшуюся часть его контракта, который был рассчитан до завершения следующего сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Аткинсон провёл 70 матчей и набрал 28 очков — забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач.

Всего в сильнейшей лиге мира Кэм принял участие в 770 играх, в которых набрал 480 очков — забросил 249 шайб и отдал 231 результативную передачу.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: