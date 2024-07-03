«Анахайм» выменял у «Сиэтла» двукратного обладателя Кубка Стэнли

Защитник Брайан Дюмулин перешёл в «Анахайм Дакс» в результате обмена из «Сиэтл Кракен», сообщает пресс-служба калифорнийской команды.

Взамен «Кракен» получил выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2026. Действующее соглашение хоккеиста с кэпхитом $ 3,15 млн истекает через год.

В минувшем сезоне 32-летний Дюмулин провёл 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 16 (6+10) очков при полезности «+3».

Отметим, что американец дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (2016 и 2017).

Примечательно, что, по информации CapFriendly, на данный момент «уткам» всё ещё не хватает $ 2,7 млн до пола зарплат, который равняется $ 65 млн.

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