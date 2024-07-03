«Оттава» продлила контракт с нападающим Шейном Пинто, попавшимся на ставках

«Оттава Сенаторз» продлила на два года соглашение с форвардом Шейном Пинто, сообщает пресс-служба канадской команды.
По новому контракту с «сенаторами» 23-летний хоккеист будет зарабатывать $ 3,75 млн за сезон.
Напомним, в минувшем сезоне Пинто пропустил 41 матч регулярного чемпионата из-за отстранения, связанного со ставками на спорт. В оставшейся части сезона Пинто провёл 41 матч и набрал 27 (8+19) очков при полезности «+9». Он выступает за «Сенаторз» с сезона-2020/2021.
Также Пинто был членом сборной США на прошедшем в мае чемпионате мира в Чехии, где набрал 9 (2+7) очков в восьми матчах.
В сезоне-2023/2024 «Оттава» заняла седьмое место в Атлантическом дивизионе и не вышла в плей-офф.
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