«Оттава» продлила контракт с нападающим Шейном Пинто, попавшимся на ставках

«Оттава Сенаторз» продлила на два года соглашение с форвардом Шейном Пинто, сообщает пресс-служба канадской команды.

По новому контракту с «сенаторами» 23-летний хоккеист будет зарабатывать $ 3,75 млн за сезон.

Напомним, в минувшем сезоне Пинто пропустил 41 матч регулярного чемпионата из-за отстранения, связанного со ставками на спорт. В оставшейся части сезона Пинто провёл 41 матч и набрал 27 (8+19) очков при полезности «+9». Он выступает за «Сенаторз» с сезона-2020/2021.

Также Пинто был членом сборной США на прошедшем в мае чемпионате мира в Чехии, где набрал 9 (2+7) очков в восьми матчах.

В сезоне-2023/2024 «Оттава» заняла седьмое место в Атлантическом дивизионе и не вышла в плей-офф.

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