Аналитик TSN прокомментировал продление «Оттавой» игравшего на ставках Шейна Пинто

Бывший защитник ряда клубов НХЛ и аналитик TSN Фрэнк Коррадо высказался о новом двухлетнем контракте нападающего Шейна Пинто с «Оттавой Сенаторз». В сезоне-2023/2024 23-летний игрок был дисквалифицирован из-за ставок на спорт.

«Сенаторз» дают Шейну Пинто все возможности, чтобы стать тем игроком, которым он может быть, и зарабатывать столько денег, сколько он хочет», — сказал Коррадо в эфире TSN.

В минувшем сезоне Пинто пропустил 41 матч регулярного чемпионата из-за отстранения. В оставшейся части сезона Пинто провёл 41 матч и набрал 27 (8+19) очков при полезности «+9». Он выступает за «Сенаторз» с сезона-2020/2021.

По новому соглашению американец будет зарабатывать $ 3,75 млн за сезон.

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