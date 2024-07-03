Трёхкратный олимпийский чемпион: есть беспокойство за дальнейшую карьеру Гусева

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал информацию о том, что лидер московского «Динамо» Никита Гусев принял участие в лагере развития «Нью-Джерси Дэвилз».

«У меня есть беспокойство за дальнейшую карьеру Гусева. В «Динамо» он нашёл свою команду, показал умный и красивый хоккей, стал лучшим в лиге. На мой взгляд, нет смысла дёргаться, но, видимо, энхаэловская мечта по-прежнему на Никиту давит.

Слежу за прессой, там пишут, что в первые часы трансферного рынка клубы НХЛ выделили под новые контракты под миллиард. Например, защитник Задоров за шесть лет получит 30 млн. Что тут говорить, если уж Задорову дали такие деньги, то такой мастер, как Гусев, точно будет купаться в предложениях», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

В прошлом сезоне Гусев провёл за «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В минувшей регулярке КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков. Гусев был признан самым ценным игроком прошедшего регулярного чемпионата.

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