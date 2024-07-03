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Новичок «Барыса» Си Джей Смит: хочу побыстрее увидеть Астану

Новичок «Барыса» Си Джей Смит: хочу побыстрее увидеть Астану
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Американский новичок «Барыса» Си Джей Смит поприветствовал болельщиков астанинской команды и заявил о большом желании как можно скорее увидеть столицу Казахстана.

«Всем привет! Си Джей Смит на связи. Надеюсь, все отлично проводят лето. Я хотел бы представиться и сказать, что хочу побыстрее увидеть город и познакомиться с новой культурой. Скоро мы прилетим. С нетерпением жду новый сезон!» — сказал американец в видеоролике, размещённом в официальном телеграм-канале «Барыса».

В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал в чемпионате Финляндии за команду «Юп», где за 33 матча он набрал 20 (8+12) очков. Также на счету американца 15 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) суммарно за «Каролину Харрикейнз» и «Баффало Сэйбрз». В 2022 году Смит в составе «Чикаго Вулвз» выиграл Кубок Колдера, став чемпионом АХЛ.

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