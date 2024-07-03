Вратарь «Автомобилиста» будет играть в экипировке с раскраской по известному мультфильму

«Автомобилист» представил новую экипировку, в которой в предстоящем сезоне будет выступать голкипер Владимир Галкин.

Щитки, блин и ловушка вратаря содержат изображения из известного мультфильма «Тачки».

Напомним, в конце мая Галкин заключил новое трёхлетнее соглашение с командой из Екатеринбурга.

В прошедшем сезоне 23-летний вратарь провёл за «Автомобилист» 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 12 побед с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,1. В плей-офф на счету голкипера две победы в шести матчах с 91,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,9.

Всего в КХЛ Галкин провёл 98 матчей с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,56. В ВХЛ на счету голкипера также 98 матчей с 93,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,09.

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