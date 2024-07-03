«Сочи» расторг контракт с защитником Антоном Новиковым

ХК «Сочи» в официальном телеграм-канале клуба объявил о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию с защитником Антоном Новиковым.

Соглашение с 22-летним хоккеистом действовало до 31 мая 2025 года.

В минувшем сезоне Новиков принял участие в шести матчах чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 11 минут 32 секунды. Результативными действиями защитник не отметился. Всего в составе «Сочи» хоккеист за два сезона провёл 50 матчей.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «леопарды» заняли 10-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф. В начале июня южане огласили новый тренерский штаб на предстоящий сезон. Главным тренером стал известный специалист Сергей Зубов.

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