ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» расторг контракт с защитником Антоном Новиковым

«Сочи» расторг контракт с защитником Антоном Новиковым
Комментарии

ХК «Сочи» в официальном телеграм-канале клуба объявил о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию с защитником Антоном Новиковым.

Соглашение с 22-летним хоккеистом действовало до 31 мая 2025 года.

В минувшем сезоне Новиков принял участие в шести матчах чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 11 минут 32 секунды. Результативными действиями защитник не отметился. Всего в составе «Сочи» хоккеист за два сезона провёл 50 матчей.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «леопарды» заняли 10-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф. В начале июня южане огласили новый тренерский штаб на предстоящий сезон. Главным тренером стал известный специалист Сергей Зубов.

Материалы по теме
ХК «Сочи» заключил новый контракт с нападающим Артуром Тянулиным

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android