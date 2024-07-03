«Сент-Луис» подписал защитника Пьера-Оливье Жозефа. Накануне в «Блюз» перешёл его брат

Защитник Пьер-Оливье Жозеф, проведший последние пять сезонов в системе «Питтсбург Пингвинз», подписал однолетний контракт на $ 950 тыс. с «Сент-Луис Блюз», сообщает пресс-служба команды из Миссури в социальных сетях.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист сыграл в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Питтсбург», в которых набрал 11 (2+9) очков. Он никогда не выступал за другие клубы сильнейшей лиги мира.

Примечательно, что вчера, 2 июля, «Блюз» получили в результате обмена с «Оттавой Сенаторз» нападающего Мэтью Жозефа, который является братом Пьера-Оливье.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Сент-Луис» занял пятое место в Центральном дивизионе и не вышел в плей-офф.

Материалы по теме Стали известны подробности нового шестилетнего контракта Бучневича с «Сент-Луисом»

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: