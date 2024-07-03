Экс-игроки КХЛ Ярослав Обшут и Томаш Суровы войдут в тренерский штаб «Слована»

Известные в прошлом словацкие хоккеисты Ярослав Обшут и Томаш Суровы станут помощниками главного тренера братиславского «Слована» Петера Оремуса, сообщает пресс-служба клуба.

47-летний Обшут в прошлом выступал в КХЛ за такие клубы, как «Спартак», «Атлант», «Динамо» (Минск) и «Донбасс». В сезоне-2010/2011 вместе с «Атлантом» словак дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии «Салавату Юлаеву». В общей сложности в КХЛ Обшут провёл 225 матчей, набрав 94 (28+66) очка.

42-летний Суровы в КХЛ выступал за рижское «Динамо», ЦСКА, «Лев», «Динамо» (Минск) и «Слован». Всего на его счету 163 матча в лиге, в которых он набрал 75 (39+36) очков.

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