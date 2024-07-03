«Скоро приеду играть за вас, ребята». Энтони Греко обратился к болельщикам «Лады»

Американский новичок «Лады» Энтони Греко поприветствовал тольяттинских болельщиков в преддверии своего прибытия в клуб.

«Привет, Тольятти и болельщики хоккейного клуба «Лада». Я — Энтони Греко. Хочу сказать вам, что с позитивом смотрю в новый сезон. И скоро приеду играть за вас, ребята, на «Лада-Арене». С нетерпением жду старта сезона. Скоро увидимся!» — сказал Греко в видеоролике, размещённом в официальном телеграм-канале тольяттинского клуба.

30-летний нападающий в конце сезона-2015/2016 дебютировал в АХЛ в составе «Бриджпорт Саунд Тайгерс». Энтони выступал за «Спрингфилд Тандербердс», «Сиракьюз Кранч», «Сан-Хосе Барракуда» и «Хартфорд Вулф Пэк», а также сыграл в НХЛ, проведя по матчу за «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В общей сложности в АХЛ форвард провёл 361 игру и набрал 235 (109+126) очков.

В 2022 году Греко отправился в Швецию, где выступал за «Фрелунду» и «Линчепинг». В минувшем сезоне нападающий сыграл 37 матчей в рамках местного чемпионата и набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+4».

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