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Хедман прокомментировал уход Стэмкоса после 16 сезонов в «Тампе»

Хедман прокомментировал уход Стэмкоса после 16 сезонов в «Тампе»
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Защитник и лидер обороны «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман высказался об уходе из клуба его многолетнего капитана Стивена Стэмкоса, который подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз».

«Я восхищён тем, что Стэммер сделал не только для меня, но и для всего города и организации, став важнейшей частью завоевания двух Кубков Стэнли и всех тех рекордов, которые у него есть.

Он один из лучших, кто когда-либо играл в хоккей. Вчера был грустный день, но нужно смотреть вперёд.

Для меня переезд из Швеции был сложным шагом, но он был одним из тех, кто очень помог мне адаптироваться к жизни в США.

Нам всегда было очень весело вместе – на льду, за его пределами, за игрой в гольф и так далее. Мы соперничаем, даже когда играем в гольф или в карты. По таким вещам я буду очень скучать», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

Напомним, 34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в сумме 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» он становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

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