Экс-нападающий «Тампы» Тайлер Мотт подписал контракт с «Детройтом»

«Детройт Ред Уингз» подписал однолетний контракт на $ 800 тыс. с нападающим Тайлером Моттом, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Минувший сезон 29-летний американец провёл в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 10 (7+3) очков в 74 матчах. Также за карьеру в сильнейшей лиге мира форвард защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс», «Коламбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттавы Сенаторз». Самым результативным в карьере Мотта получился сезон-2018/2019, в котором он набрал 16 (9+7) очков, выступая за «Ванкувер».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «красные крылья» заняли пятое место в таблице Атлантического дивизиона и не вышли в плей-офф.

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