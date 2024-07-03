Журналист — об уходе Стэмкоса: вы хотите, чтобы он закончил так же, как Кросби?

Североамериканский журналист Джон Романо объяснил, почему уход многолетнего капитана «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса из «молний» является на данный момент лучшим решением для обеих сторон.

«Я понимаю, что фанаты злятся. Я понимаю их, когда они говорят, что чувствуют себя преданными организацией. Но вполне возможно, что то, как закончилась эта история, только к лучшему.

Так чище. Безопаснее. Трогательнее. Да, было бы приятно увидеть, как он закончит карьеру в свитере «Лайтнинг», но эта надежда несёт в себе свои риски. «Тампа» медленно скатывалась в последние пару сезонов, и без перестройки ей, вероятно, пришлось бы ещё немного помучиться.

Может быть, лучше было оборвать связи слишком рано, чем подвергать риску наши самые приятные воспоминания, слишком долго держась за них. «Пингвины» гнались за прошлым с Сидни Кросби и выиграли только одну серию плей-офф за последние семь лет. Вам было бы лучше, если бы карьера Стэмкоса так закончилась?» — написал Романо в своей статье на Tampa Bay Times.

Напомним, 34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в сумме 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» он становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

Накануне стало известно, что Стэмкос подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: