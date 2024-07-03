Первый номер драфта НХЛ — 2024 рассказал, будет ли играть за «Сан-Хосе» в следующем сезоне

Нападающий Маклин Селебрини, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ — 2024 клубом «Сан-Хосе Шаркс», ответил на вопрос, планирует ли он начать играть за «акул» в предстоящем сезоне или вернётся в команду Бостонского университета.

«Да, уже скоро (определится. — Прим. «Чемпионата»). Я приму решение довольно быстро. Сейчас я просто стараюсь наслаждаться этим лагерем развития, а потом придёт время принять решение», — приводит слова 18-летнего канадца официальный сайт НХЛ.

Напомним, Селебрини стал самым молодым игроком в прошедшем сезоне NCAA, занял третье место в списке бомбардиров с 64 (32+32) очками в 38 играх и получил премию Хоби Бейкера как лучший игрок мужского колледжа.

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