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«Металлург» объявил дату и место проведения прощального матча Сергея Мозякина

«Металлург» объявил дату и место проведения прощального матча Сергея Мозякина
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Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» в официальном телеграм-канале клуба анонсировала проведение прощального матча легендарного в прошлом нападающего Сергея Мозякина.

Сообщается, что мероприятие состоится 27 июля на «Арене Металлург» в Магнитогорске. О его подробностях клуб пообещал сообщить позднее.

Напомним, 43-летний Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Также Сергей является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России. В этом году Мозякин, а также экс-защитник уральского клуба Ярослав Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина и как игроки, и как тренеры.

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