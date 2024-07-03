Юртайкин — об АХЛ: это одна из самых тяжёлых лиг, там все провоцируют драки

Нападающий «Трактора» Данил Юртайкин рассказал о североамериканском этапе своей карьеры, когда в сезоне-2019/2020 выступал в системе «Сан-Хосе Шаркс».

«Конечно, когда я приехал без знания языка, было очень тяжело. Там другая культура. Хоть первое время было непросто, меня мотивировало моё попадание в основную команду, но когда спустили в АХЛ, пришлось выкарабкиваться психологически. АХЛ для меня лично — одна из самых тяжёлых лиг. Там все бегут, провоцируют драки, да и в целом постоянно происходит сумбур. К этому я привыкал около четырёх месяцев. НХЛ однозначно больше напоминает КХЛ, а вот ВХЛ и АХЛ сравнивать нельзя. Это совсем разный хоккей», — сказал Юртайкин в интервью AllHockey.ru.

27-летний нападающий в прошлом сезоне был обменян из ЦСКА и провёл за «Трактор» 45 матчей, в которых набрал 22 очка — забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач. Всего в КХЛ Юртайкин набрал 66 (26+40) очков в 178 матчах.

В конце апреля форвард подписал с «Трактором» контракт на один год.

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