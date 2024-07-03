Фридман: «Каролина» предлагала Нечаса «Коламбусу» в обмен на четвёртый пик драфта

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал о недавних планах «Каролины Харрикейнз» в отношении своего нападающего Мартина Нечаса, находящегося в данный момент в статусе ограниченно свободного агента.

«Я действительно думаю, что между «Коламбусом» и «Каролиной» были очень серьёзные переговоры по поводу четвёртого пика на драфте. Я уверен, что «Харрикейнз» сделали Нечасу оффер, с разрешением (на переговоры с «Коламбусом». — Прим. «Чемпионата»). Очевидно, что это не сработало. «Коламбус» был рад сохранить этот пик», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Напомним, в завершившемся плей-офф НХЛ на счету чеха 9 (4+5) очков в 11 матчах. В регулярном чемпионате-2023/2024 Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах. После вылета «Каролины» из Кубка Стэнли Нечас присоединился к сборной Чехии на чемпионате мира, где завоевал золотые медали.

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