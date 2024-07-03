«Именно за ними стараешься следить чаще всего». Гюнцель — о Кучерове и Пойнте

Нападающий Джейк Гюнцель, подписавший накануне контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», высказался о своих новых одноклубниках Никите Кучерове и Брейдене Пойнте.

«Эти двое особенно выделяются, они элитные игроки этой лиги, топовые хоккеисты. Именно за ними двумя стараешься следить чаще всего. Они, безусловно, могут забить много голов и создать массу опасных моментов.

У меня был опыт игры с классными игроками, и, если у меня будет шанс поиграть с этими ребятами, это будет по-настоящему увлекательно, и я жду этого с нетерпением», — приводит слова Гюнцеля Tampa Bay Times.

Напомним, соглашение 29-летнего Гюнцеля с «Тампой» рассчитано на семь лет, кэпхит игрока составил $ 9 млн.

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