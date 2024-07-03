Сушинский рассказал, как повлияло на его бизнес начало СВО

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский рассказал, какое влияние оказало начало СВО на его бизнес. Экс-хоккеист владеет тремя автосалонами в Санкт-Петербурге.

«Не забывайте — сначала была пандемия. Уже тогда мы полностью пересмотрели подход к работе и маркетингу. Перешли на удалёнку. До сих пор все совещания проводим по зуму. Если я в Питере, формат не меняется. Так проще и удобнее, не надо никому тащиться в офис. Огромная экономия времени!

Ну а в 2022-м… Конечно, сразу поставки автомобилей и запчастей через параллельный импорт не наладишь. Спасало то, что у нас были два других бренда — Hyundai и Geely. С недавних пор к ним добавились ещё несколько. «Китайцев» в основном и продаём.

А вот на «Мерседесы» спрос упал. Раньше у нас уходило 120-130 машин в месяц, сейчас — 15-20», — сказал Сушинский в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, также с 2018 по 2020 год Сушинский работал в качестве президента «Авангарда».

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