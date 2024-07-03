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ЦСКА продлит контракт с защитником Колби Уильямсом

ЦСКА продлит контракт с защитником Колби Уильямсом
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Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб ЦСКА на днях объявит о подписании нового контракта с 29-летним канадским защитником Колби Уильямсом.

Уильямс начинал минувший чемпионат КХЛ в «Адмирале», а с середины ноября продолжил его в составе ЦСКА.

В заключительной игре регулярного чемпионата в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар» защитник армейцев получил повреждение в первой же смене и не смог продолжить встречу, завершив таким образом весь сезон.

«Вашингтон Кэпиталз» выбрал его на драфте НХЛ 2015 года. Уильямс играл в клубах АХЛ в течение восьми лет. В прошлом сезоне ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина уступил ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.

«Чемпионат» публиковал подробное интервью с Колби Уильямсом после перехода в ЦСКА в декабре:

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