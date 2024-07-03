«Всё полностью устраивает». Бучневич оценил новый шестилетний контракт с «Сент-Луисом»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич прокомментировал новый контракт с клубом. 29-летний россиянин подписал шестилетний контракт на общую сумму $ 48 млн ($ 8 млн за сезон). Новое соглашение начнёт действовать с сезона-2025/2026.

«Заключил за год до окончания текущего, на рынок особо не смотрел. Всё полностью устраивает: и команда и город. На переговорах говорили про стратегию развития. Согласовали сроки, цифры, поставили подписи, и вперёд.

Куча пацанов из команды отписали мне по объявлению новости. Все рады, я тоже. У Томаса вчера был день рождения, он написал, что это лучший подарок. Гребём дальше», — написал Бучневич в своём телеграм-канале.

Всего за свою карьеру за «блюзменов» Павел записал в свой актив 206 (83+123) баллов в 216 матчах.