Хедман: надеюсь выиграть с «Тампой» ещё один Кубок Стэнли и завершить карьеру в клубе

Защитник и лидер обороны «Тампа-Бэй» Виктор Хедман прокомментировал новый контракт с клубом. Швед подписал четырёхлетний контракт на общую сумму $ 32 млн с кэптихом $ 8 млн в год.

«Я очень рад продлить контракт с клубом. Я люблю эту организацию, город, фанатов, и мне нравится носить эту «молнию» на груди. Тампа стала домом для нашей семьи. Полжизни это был мой дом. Надеюсь, что завершу карьеру здесь, но, прежде всего, я рад возможности попытаться выиграть ещё один Кубок Стэнли.

Нам очень повезло, что мы оказались в ситуации, когда у нас по-прежнему действительно хорошая команда. Я буду делать всё, что в моих силах, чтобы каждый вечер быть как можно лучше и привезти в Тампу ещё один Кубок», — цитирует Хедмана пресс-служба клуба.

Хедман за карьеру провёл 1052 матча в НХЛ и набрал 728 (156+572) очков с показателем полезности «+175».