«Это глупость!» Крикунов не согласился с критикой Фетисова о показе Евро-2024 в России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов не согласен с тем, что показ Евро-2004 и чемпионата мира по хоккею без отстранённых российских сборных является предательством. Ранее такое мнение выразил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Это глупость какая-то! Почему это предательство? Информация нужна людям по-любому. Ничего такого в этом нет. Освещение таких крупных турниров — это как раз нормально. Если они там [на Западе] идиотничают, нам-то зачем?» — цитирует Крикунова Legalbet.

Напомним, Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня. Турнир продлится до 14 июля. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходил в Чехии с 10 по 26 мая.