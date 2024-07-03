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Щитов: у Жафярова в «Барысе» будет хорошая возможность перезагрузить карьеру

Щитов: у Жафярова в «Барысе» будет хорошая возможность перезагрузить карьеру
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил переход нападающего Дамира Жафярова в «Барыс». Форвард будет играть под руководством Дэвида Немировски, с которым Дамир уже работал в нижегородском «Торпедо» и показал свой лучший сезон по результативности.

«Жафяров здорово играл, но в «Ак Барсе» у него не сложилось. Потом он перешёл в Омск. Что-то пошло не так. Но я думаю, что у Дамира будет хорошая возможность перезагрузить карьеру. Это техничный и одарённый игрок. Полагаю, у Немировски Жафяров проявит себя с лучшей стороны и будет играть дальше в хороших командах. Ничего страшного для него не произошло», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Всего в КХЛ Жафяров провёл 642 матча, в которых набрал 332 очка — забросил 133 шайбы и отдал 199 результативных передач. Нападающий выступал за новокузнецкий «Металлург», ЦСКА, «Сибирь», «Адмирал», «Торпедо», СКА, «Ак Барс» и «Авангард».

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