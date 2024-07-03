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«Это отличный игрок». Форвард «Монреаля» высоко оценил мастерство Ивана Демидова

«Это отличный игрок». Форвард «Монреаля» высоко оценил мастерство Ивана Демидова
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Нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски поделился мнением о форварде Иване Демидове, которого канадский клуб выбрал под общим пятым номером на прошедшем драфте НХЛ.

«Я видел записи его игры и могу сказать, что это отличный игрок. Интересно глянуть вживую на его игру, у него хорошие руки и навыки плеймейкера. Я видел несколько впечатляющих моментов его игры в России. Я написал ему сообщение и не могу дождаться нашей личной встречи», — цитирует Слафковски пресс-служба клуба.

Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Хоккеист стал самым ценным игроком сезона-2023/2024 в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

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