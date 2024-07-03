«Амур» подписал контракт с канадским нападающим Арно Дюрандо. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, крайний нападающий заключил соглашение сроком на один год.

Уроженец Монреаля Дюрандо ярко проявил себя на молодёжном уровне в Лиге Квебека, дойдя с «Галифаксом» до финала Мемориального кубка. Затем был драфт НХЛ и выступление в системе «Нью-Йорк Айлендерс». В АХЛ 25-летний нападающий набрал 134 очка за 221 матч.

Минувший сезон Дюрандо провёл в АХЛ, выступая за «Бриджпорт», «Ютику» и «Лаваль». В сезоне-2023/2024 он сыграл 48 матчей, в которых набрал 24 (6+18) очков.

В прошлом сезоне «Амур» занял восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и попал в розыгрыш Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф хабаровский клуб уступил будущему чемпиону «Металлургу» в серии из шести матчей.