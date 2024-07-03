«Флорида» подписала новый контракт с нападающим Антоном Лунделлем на общую сумму $ 30 млн

«Флорида» продлила контракт с нападающим Антоном Лунделлем. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с финским форвардом рассчитан сроком на шесть лет с кэпхитом $ 5 млн.

22-летний нападающий в прошлом регулярном сезоне провёл 78 матчей, в которых набрал 35 очков — забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на счету финского форварда 17 (3+4) очков в 24 матчах. Всего в НХЛ на счету Лунделля 112 (43+69) очков в 216 матчах.

Лунделль по итогам финальной серии плей-офф с «Эдмонтоном» отметился пятью результативными передачами в семи матчах. Финский форвард повторил результаты Яромира Ягра, Уолли Становски, Бобби Халла, Стэна Микиты и Патрика Кейна по ассистам в финале Кубка Стэнли для хоккеистов в возрасте 22 года и младше.