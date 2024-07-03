ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» подписала новый контракт с нападающим Антоном Лунделлем на общую сумму $ 30 млн

«Флорида» подписала новый контракт с нападающим Антоном Лунделлем на общую сумму $ 30 млн
Аудио-версия:
Комментарии

«Флорида» продлила контракт с нападающим Антоном Лунделлем. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с финским форвардом рассчитан сроком на шесть лет с кэпхитом $ 5 млн.

22-летний нападающий в прошлом регулярном сезоне провёл 78 матчей, в которых набрал 35 очков — забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на счету финского форварда 17 (3+4) очков в 24 матчах. Всего в НХЛ на счету Лунделля 112 (43+69) очков в 216 матчах.

Лунделль по итогам финальной серии плей-офф с «Эдмонтоном» отметился пятью результативными передачами в семи матчах. Финский форвард повторил результаты Яромира Ягра, Уолли Становски, Бобби Халла, Стэна Микиты и Патрика Кейна по ассистам в финале Кубка Стэнли для хоккеистов в возрасте 22 года и младше.

Материалы по теме
Лунделль повторил результат Ягра по передачам в финале КС до достижения возраста в 23 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android