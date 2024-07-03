«Каролина» подписала контракт с обладателем Кубка Стэнли в составе «Вегаса»

«Каролина» подписала контракт с нападающим Уильямом Каррье. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с форвардом рассчитан на шесть лет, общая сумма — $ 12 млн (кэпхит $ 2 млн).

29-летний Каррье набрал восемь очков в 39 матчах НХЛ за «Вегас» в сезоне-2023/2024, заняв пятое место по результативности среди всех нападающих «Голден Найтс», несмотря на то что пропустил большую часть сезона из-за травмы верхней части тела.

Всего в НХЛ Каррье набрал 107 (58+49) очков в 413 матчах НХЛ за «Вегас» и «Баффало» с момента своего дебюта в сезоне-2016/2017. Нападающий набрал 13 (6+7) очков в 81 матче плей-офф за карьеру и помог «Вегасу» завоевать свой первый Кубок Стэнли в 2023 году. Каррье был выбран «Сент-Луисом» во втором раунде драфта НХЛ 2013 года под общим 57-м номером.