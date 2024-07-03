Три российских хоккеиста с опытом игры в НХЛ перейдут в ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб ЦСКА договорился о контрактах с тремя российскими хоккеистами из Северной Америки. Это вратарь Иван Просветов, нападающие Егор Афанасьев и Денис Гурьянов. О переходе игроков будет объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне 26-летний Гурьянов был обменян в «Флайерз» из «Нэшвилл Предаторз». В регулярном чемпионате НХЛ форвард провёл 18 встреч, в которых набрал 2 (1+1) очка. Результативными действиями после перехода в новую команду он не отметился.

В нынешнем сезоне Просветов 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых — в старте «Колорадо». В этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16. В АХЛ Просветов сыграл 20 матчей, в которых одержал 10 побед.

23-летний нападающий Егор Афанасьев в минувшем сезоне-2023/2024 стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Нэшвилла» «Милуоки Эдмиралз» в АХЛ, набрав 54 (27+27) очка в 56 матчах. Неделю назад, 23 июня, «Нэшвилл» обменял права на хоккеиста в «Сан-Хосе Шаркс». Он получил предложение об одностороннем контракте в НХЛ, но его не устроили условия.