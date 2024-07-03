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Генменеджер «Флориды» оценил подписание шестилетнего контракта с Антоном Лунделлем

Генменеджер «Флориды» оценил подписание шестилетнего контракта с Антоном Лунделлем
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Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито оценил подписание шестилетнего контракта с финским нападающим Антоном Лунделлем.

«Антон превратился в надёжного многофункционального центрального нападающего для нашего клуба, который воспользовался своим шансом с первого дня в Северной Америке. Его стремление к совершенствованию и интеллектуальный подход к игре снискали ему глубокое уважение товарищей по команде и тренеров, и мы рады видеть, что он продолжает расти и добиваться успехов в «Пантерз», — цитирует Зито пресс-служба клуба.

22-летний нападающий в прошлом регулярном сезоне провёл 78 матчей, в которых набрал 35 очков — забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на счету финского форварда 17 (3+4) очков в 24 матчах. Всего в НХЛ на счету Лунделля 112 (43+69) очков в 216 матчах.

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