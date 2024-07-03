«Цена победы в Кубке Стэнли». Генменеджер «Вегаса» — об уходе пяти игроков в межсезонье

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон прокомментировал уход пяти игроков из клуба. Из «Голден Найтс» ушли Джонатан Маршессо, Чендлер Стивенсон, Уильям Каррье, Майкл Амадио и Алек Мартинес. Эти хоккеисты становились обладателями Кубка Стэнли в 2023 году в составе клуба.

«Год назад мы выиграли Кубок Стэнли, и нам повезло, что в нашей команде были лишь двое свободных агентов, которых мы хотели сохранить, — это вратарь Эдин Хилл и нападающий Иван Барбашёв. Нам пришлось обменять Райлли Смита, но остальной костяк остался целым. По окончании этого сезона у нас было уже пять свободных агентов.

Теперь-то и проявилась настоящая цена победы в Кубке Стэнли. Мы сделали им разумные предложения, но они использовали возможность попробовать себя в других клубах. Мы не хотели их обменивать. Каждый из них чемпион, и мы будем благодарны им за это всю жизнь», – цитирует МакКриммона пресс-служба клуба.