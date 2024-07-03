Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил перспективы вратаря Ивана Просветова в ЦСКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил перспективы голкипера Ивана Просветова в ЦСКА. Ранее стало известно, что армейцы подписали контракт с бывшим вратарём НХЛ.

«По каким-то причинам у Просветова не получилось проявить себя в НХЛ. Но для нашей лиги это вполне перспективный вратарь. Команда ЦСКА идёт на омоложение, она рассматривает все варианты. Время покажет. На одном вратаре трудно выигрывать. Должна быть система, которая ему помогает. Если Просветов вернётся за игровой практикой, для него это будет хороший вариант. ЦСКА — сильная и стабильная команда, один из лидеров нашего чемпионата», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Просветов 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых — в старте «Колорадо». В этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16. В АХЛ Просветов сыграл 20 матчей, в которых одержал 10 побед.