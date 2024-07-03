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«Мы верим в него». Главный тренер «Сент-Луиса» — о новом контракте Бучневича

«Мы верим в него». Главный тренер «Сент-Луиса» — о новом контракте Бучневича
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Главный тренер «Сент-Луиса» Дрю Баннистер оценил новый шестилетний контракт российского нападающего Павла Бучневича с «Блюз». 29-летний россиянин подписал шестилетний контракт на общую сумму $ 48 млн ($ 8 млн за сезон).

«Очевидно, я очень рад за него. Это заслужено. Для нашей команды он был выдающимся игроком. Он будет важным игроком для нашего продвижения вперёд. Он является краеугольным камнем нашего успеха и того, что мы пытаемся здесь создать. Павел был важной частью нашей команды, и мы верим в него в дальнейшем. Он тоже верит в нас и в то, что мы пытаемся здесь сделать, поэтому очень рады его контракту», — цитирует Баннистера пресс-служба клуба.

Всего за свою карьеру за «блюзменов» Павел записал в свой актив 206 (83+123) баллов в 216 матчах.

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