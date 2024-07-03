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Сын Павола Демитры подписал контракт с футбольным клубом из Сент-Луиса

Сын Павола Демитры подписал контракт с футбольным клубом из Сент-Луиса
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Сын легендарного нападающего Павола Демитры подписал контракт с футбольным клубом из Сент-Луиса. Лукас Демитра будет выступать за клуб «Сент-Луис Сити 2», который участвует в MLS Next Pro. Трагически погибший Павол выступал за «блюзменов» с 1996 по 2004 год.

«Добро пожаловать обратно в наш город, Лукас. Твоему отцу здесь понравилось, и мы уверены, что тебе тоже понравится», — говорится в сообщении официального аккаунта «Блюз» в соцсети.

Напомним, Павол Демитра погиб вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта из ярославского аэропорта. Его жизнь оборвалась в возрасте 36 лет. В КХЛ он успел провести 72 матча, в которых набрал 81 (24+57) очко при показателе полезности «+19».

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