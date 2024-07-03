«Оттава» обменяла российского нападающего Егора Соколова в «Юту», сообщает пресс-служба канадского клуба. В обратном направлении проследовал форвард Ян Еник. Ранее «Сенаторз» делали квалификационное предложение российскому форварду.

24-летний Соколов провёл весь сезон-2023/2024 в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Белвилл Сенаторз». Там россиянин набрал 46 (21+25) очков.

В основную команду в прошедшем сезоне Соколов не привлекался. Всего на счету нападающего 13 матчей за карьеру в НХЛ, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей, набрав в общей сложности два балла за результативность при показателе полезности «-4».

В прошлом сезоне «Оттава» не попала в плей-офф, заняв 14-е место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ.