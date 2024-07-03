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Инсайдер НХЛ: Джефф Скиннер отказался играть в первом звене «Торонто» и выбрал «Эдмонтон»

Инсайдер НХЛ: Джефф Скиннер отказался играть в первом звене «Торонто» и выбрал «Эдмонтон»
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Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер заявил, что в «Торонто Мэйпл Лифс» активно пытались подписать контракт с нападающим Джеффом Скиннером, который в итоге перешёл в «Эдмонтон Ойлерз». Руководство «Лифс» даже обещало Скиннеру место в первом звене с Остоном Мэттьюсом и Митчеллом Марнером. В итоге Скиннер подписал однолетнее соглашение с «Ойлерз» на $ 3 млн.

Напомним, «Баффало» выкупил контракт Скиннера, по которому у 32-летнего нападающего оставалось ещё три года с кэпхитом $ 9 млн.

Скиннер провёл последние шесть сезонов в «Баффало» и забил в общей сложности 153 гола, включая 40 голов за первый год в команде. Всего в НХЛ Скиннер провёл 1006 матчей, в которых набрал 670 очков — забросил 357 шайб и отдал 313 результативных передач. Форвард выступал за «Баффало» и «Каролину».

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