В «Чикаго» рассказали о будущем второго номера драфта Артёма Левшунова в клубе

Ассистент генменеджера по развитию игроков «Чикаго» Марк Итон рассказал о будущем второго номера драфта защитника Артёма Левшунова в «Блэкхоукс».

«Большая привилегия — заниматься с Артёмом каждый день. Наши проспекты играют в разных системах под руководством различных тренеров. Если у нас есть возможность, чтобы он играл у себя дома, то это будет хорошим бонусом. Наш персонал мог бы ежедневно работать с ним в Рокфорде, чтобы помочь его скорому прогрессу», — цитирует Итона пресс-служба клуба.

За 38 игр в NCAA Артём Левшунов забросил девять шайб и отдал 26 результативных передач, закончив сезон с показателем полезности «+27», став вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.