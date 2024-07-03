Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал, на какие компромиссы он пошёл ради контракта Бучневича

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг оценил новый контракт российского нападающего Павла Бучневича с «Блюз». 29-летний россиянин подписал шестилетний контракт на общую сумму $ 48 млн ($ 8 млн за сезон).

«Очевидно, что были некоторые компромиссы по срокам и сумме. Мы разговаривали, вероятно, за неделю до драфта. Мы встретились на драфте. Ни одна из сторон не собиралась сдвигаться с места, а затем мы снова поговорили по первому вопросу и заключили сделку по второму. Буду честен, мне пришлось подвинуться.

Все верят, что потолок зарплат будет продолжать расти. Таким образом, любой намёк на небольшую переплату не будет переплатой к концу сделки. Мы думали, что пять лет по его контракту будут для нас золотой серединой. Павел думал, что оптимальным для него будет восемь или семь лет. Буч — отличный парень. Его агент Тодд Даймонд для сделки делает лишь пару звонков. Торги начинаются с близких значений. Мне нравится работать с Тоддом, потому что мы заключаем сделки очень быстро.

Мы говорим об игроке, который хочет быть здесь, он любит «Сент-Луис». Сегодня в НХЛ, когда вы находите людей, которым нравится ваше окружение, вы пытаетесь сохранить их. Мы не собирались тянуть с этим до следующего года.

Он может играть на разных позициях. Мы спросили его об игре на левом фланге, и его ответ — это то, что вы хотите услышать от хоккеиста: «Мне всё равно, я просто хочу побеждать». Если мы найдём других центральных форвардов, он сможет вернуться на фланг прямо сейчас, он сможет начать в центре, а мы сможем найти вингеров. Это даёт нам возможность иметь кого-то, кто может играть на нескольких позициях. Он затрагивает каждый аспект нашей игры, игру в большинстве, меньшинстве, в попытке забить гол в конце игры. Нет такой области игры, в которой мы не собираемся рассчитывать на него. У него очень хорошее хоккейное чутьё и катание. Он играет на сложных участках площадки и умеет вести борьбу за шайбу. Именно его хоккейное чутьё и его стремление быть профессионалом заставляют вас чувствовать себя очень комфортно», — цитирует Армстронга The Hockey News.