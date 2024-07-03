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Рыбин — о переходе Сергачёва в «Юту»: сегодня «Тампа» уже не суперклуб

Рыбин — о переходе Сергачёва в «Юту»: сегодня «Тампа» уже не суперклуб
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Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин высказался о переходе российского защитника Михаила Сергачёва из «Тампа-Бэй» в «Юту». Взамен «Тампа» получила нападающего Конора Гики, защитника Джей Джей Мозера, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024.

«Наверное, «Тампа» отдала Сергачёва, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Почему ещё клуб мог с ним расстаться, я не понимаю. Может, у него была серьёзная травма, о которой мы не знаем? Просто так в НХЛ ничего не делается.

Сегодня «Тампа» уже не суперклуб. Возможно, во многом из-за необходимости переподписывать Хедмана Сергачёва и отдали в «Юту». Клубу вообще надо формировать первое звено. Понятно, что Кучеров — скрипка, но ему нужны партнёры такого же уровня», — цитирует Рыбина Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (2+17) очков. Россиянин в середине сезона получил тяжёлую травму ноги.

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