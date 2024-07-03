«Питтсбург» подписал контракт с бывшим защитником «Айлендерс» Себастьяном Ахо

«Питтсбург Пингвинз» подписал двухлетний контракт с защитником Себастьяном Ахо, сообщает пресс-служба клуба. Кэпхит соглашения составляет $ 775 тыс.

28-летний Ахо провёл в НХЛ пять сезонов, все за «Нью-Йорк Айлендерс». На его счету 190 игр регулярного сезона, в котором защитник забил 11 голов, отдал 39 результативных передач и набрал 50 очков. Его лучший сезон пришёлся на сезон-2022/2023, когда он установил рекорды в карьере по количеству сыгранных игр (71), голов (5), передач (18), очков (23) и показателю полезности («+9»).

До приезда в Северную Америку защитник провёл четыре сезона в высшей профессиональной лиге Швеции за клуб «Шеллефтео». Уроженец Швеции также представлял свою родную страну на чемпионате мира среди юниоров 2015 года. Ахо был выбран «Айлендерс» в пятом раунде (139-е место) драфта НХЛ 2017 года.