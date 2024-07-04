Владимир Тарасенко подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на $ 9,5 млн

Российский хоккеист Владимир Тарасенко, находившийся в статусе свободного агента, заключил двухлетнее соглашение с «Детройтом». Об этом сообщает пресс-служба «Ред Уингз» на официальном сайте.

«Ред Уингз» сегодня подписали контракт с нападающим Владимиром Тарасенко со среднегодовой зарплатой в размере $ 4,75 млн», — сказано в заявлении команды.

32-летний Тарасенко последний сезон провёл в составе «Флориды», где в 19 матчах набрал 14 (6+8) очков. В НХЛ россиянин также выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис», в составе которого провёл 11 сезонов. Именно «Сент-Луис» выбрал Тарасенко в первом раунде драфта НХЛ 2010 года под общим 16-м номером.

В России Тарасенко играл в «Сибири» и СКА.