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Александр Овечкин одобрил изменения в составе «Вашингтона» — ESPN

Александр Овечкин одобрил изменения в составе «Вашингтона» — ESPN
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одобрил изменения в составе команды в межсезонье, сообщает ESPN.

По данным источника, россиянин отправил генеральному менеджеру команды Брайану Маклеллану смайл с большим пальцем вверх после подписания нападающего Пьера-Люка Дюбуа.

Ранее «Вашингтон» подписал соглашения с нападающими Брэндоном Дюхаймом, и Тейлором Рэддишем, а также с защитниками Мэттом Роем и Джейкобом Чикраном.

В прошлом сезоне «Вашингтон» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четвертьфинале плей-офф Востока столичный клуб в серии проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:4.

Всего за карьеру в лиге на счету Овечкина 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

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